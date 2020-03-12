Словенец Алекс Цисар выиграл спринт на юниорском ЧЕ по биатлону, белорус Дмитрий Лазовский - 9-й

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Дмитрий Лазовский занял девятое место в спринтерской гонке на чемпионате Европы среди юниоров в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Выиграл спринт словенец Алекс Цисар, который преодолел дистанцию в 10 км за 26 мин. 30 сек. Второе место занял чех Витеслав Хорниг (отставание 21,2 сек.). Третьим стал швейцарец Никлас Хартвег (отставание 23,5 сек.).
Белорусский биатлонист уступил победителю 1 мин. 30,2 сек. Другие представители сборной Беларуси показали следующие результаты: Илья Авсеенко расположился на 13-й позиции, Александр Кошин стал 63-м, Иван Тулатин - 67-м, Святослав Зайченко - 108-м.
Продолжатся соревнования сегодня в 15.30 спринтом у девушек, сингл-микст и смешанная эстафета пройдут 14 марта. Завершится юниорский чемпионат Европы 15 марта пасьютами.-0-