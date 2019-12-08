Белорус Егор Гринько завоевал серебряную медаль юношеского ЧЕ по тяжелой атлетике

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Егор Гринько (весовая категория 61 кг) на чемпионате Европы U15 по тяжелой атлетике, который проходит в израильском Эйлате, завоевал серебряную медаль, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике.

В сумме двоеборья (рывок и толчок) белорус показал результат 235 кг (103+132). На высшую ступень пьедестала почета поднялся азербайджанец Эльшан Мамедов (106+129). Бронзовая медаль досталась турку Каану Кахриману (110 +124).

В весовой категории 61 кг (U15) также выступал сегодня Давид Евдокимович, который занял четвертое место.

За награды форума состязаются около 500 атлетов из 40 стран Европы.

Завершится чемпионат Европы U15 и U17 14 декабря.-0-