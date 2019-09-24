Белорус Егор Шпаковский стал 48-м в гонке с раздельным стартом на ЧМ по велоспорту на шоссе, победил датчанин Миккель Берг

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Егор Шпаковский занял 48-е место в гонке с раздельным стартом у мужчин в возрастной категории U23 на чемпионате мира по шоссейным велогонкам, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С чемпионом мира в этом виде программы датским велогонщиком Миккелем Бергом белоруса разделили 4 мин. 7,51 сек. Время победителя - 40 мин. 20,42 сек.

Серебряный медалист Иэн Гаррисон из США отстал от чемпиона на 26,45 сек. Его соотечественник Брэндон Макнолти, выигравший бронзу, приехал на финиш медленнее датчанина на 27,69 сек.

Сегодня вечером состоится раздельный старт на 30,3 км у женщин, в котором примут участие белоруски Татьяна Шаракова и Алена Омелюсик.-0-

Фото UCI