Белорус Глеб Шакель не прошел в финал соревнований по лыжному кроссу на юношеских Олимпийских играх

Глеб Шакель. Фото НОК Беларуси
18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Глеб Шакель завершил борьбу за награды в лыжном кроссе III зимних Олимпийских игр на полуфинальной стадии гонок, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусский спортсмен преодолел квалификационную стадию соревнований, вышел в полуфинал с 27-м результатом. Однако в число участников решающей гонки отобраться не смог, заняв в своем заезде 7-ю позицию со временем 4 мин. 32,16 сек.
Еще один белорус Михаил Морозов показал в квалификации 74-й результат и завершил состязания в этом виде программы.
Победителем стал норвежец Николай Холмбе. Компанию ему на пьедестале составили шведы Эдвин Ангер и Аальбин Астрем.-0-
Фото НОК Беларуси