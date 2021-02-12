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12 февраля 2021, 20:51

Белорус Игнат Головатюк занял 8-е место на ЧМ по конькобежному спорту в Херенвене

Игнат Головатюк. Фото из архива
Игнат Головатюк. Фото из архива

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Игнат Головатюк занял восьмое место на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Херенвене (Нидерланды), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гонку на 500 м белорус завершил со временем 34,868 сек. Победил в данном виде программы канадец Лоран Дюбрей - 34,398 сек. Второе место у российского спортсмена Павла Кулижникова - 34,540 сек. Третья позиция осталась за Дай Дай Нтабом из Нидерландов - 34,628 сек.

В стартах на 500 м у женщин не было равных россиянке Ангелине Голиковой - 37,141 сек. Второе место у нидерландской спорстменки Фемке Кок - 37,281 сек. Бронза у еще одной российской спортсменки Ольги Фаткулиной - 37,455 сек. Белоруска Анна Нифонтова в своем забеге показала время 38,453 сек., заняв 13-е место.

В командной гонке среди женщин викторию праздновала дружина Нидерландов, за которую выступали титулованные Ирен Вюст, Ирен Схаутен и Антуанетте Де Йонг. Их время на финише - 2 мин. 55,795 сек. Второе место у команды Канады. Третья позиция у дружины из России - 2 мин. 59,358 сек. Белоруски Марина Зуева, Евгения Воробьева с итоговым результатом 3 мин. 03,127 сек. финишировали на шестой позиции итогового протокола.

В командной гонке у мужчин белорусы не участвовали. Чемпионами мира в данном виде программы стала сборная Нидерландов (Патрик Рест, Марсель Боскер, Адвин Снеллинк) - 3 мин. 41,429 сек. Серебро выиграли канадцы - 3 мин. 41,711 сек. Замкнули тройку призеров представители России.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), которое исключает выступление российских спортсменов под гимном и флагом своей страны на чемпионатах мира, в Херенвене конькобежцы из этой страны выступают как представители команды Союза конькобежцев России под соответствующим флагом.

Вместо гимна страны во время награждения российских спортсменов звучит музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского. Такую музыкальную тему утвердил Международный союз конькобежцев.-0-

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