Белорус Илья Шиманович завоевал серебро ЧМ по плаванию в Ханчжоу

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Илья Шиманович завоевал серебряную медаль чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Ханчжоу (Китай), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

В последний день соревнований на дистанции 50 м брассом белорусский спортсмен показал второе время 25,77 сек. и завоевал серебряную награду. Это его второе серебро на нынешнем чемпионате мира. На высшую ступень пьедестала поднялся атлет из Южной Африки Камерон ван дер Бург - 25,41 сек. Бронза досталась бразильскому пловцу Фелипе Лима (25,80 сек.).

В мужской эстафете 4х100 м вольным стилем Евгений Цуркин, Григорий Пекарский, Виктор Стаселович и Артем Мачекин дважды (в полуфинале и финале) установили рекорд Беларуси и заняли восьмое место - 3 мин. 10,59 сек. Также на счету белорусской сборной шестое место в мужской эстафете 4х50 м комплексным плаванием - 1 мин. 32,42 сек.

В командном зачете белорусы расположились на 14 строке итогового протокола - 2 серебряные медали. Первую позицию занимают спортсмены из США, у них на счету 16 золотых, 15 серебряных и 4 бронзовые награды. На второй строчке итогового рейтинга находится российская команда (6 золотых, 5 серебряных, 3 бронзовых медали). Замыкают тройку лидеров венгерские пловцы (4 золотые и 1 серебряная медали).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде - в 25-метровом бассейне - проводится раз в два года. В соревнованиях, которые проходили 11-16 декабря, приняло участие более 900 спортсменов из 178 стран.-0-