Белорус Максим Мудревский занял четвертое место на ЧЕ по тяжелой атлетике в Грузии

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Максим Мудревский в двоеборье на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Батуми (Грузия), занял четвертое место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступая в весовой категории до 89 кг, он показал в двоеборье (рывке и толчке) результат 356 кг (166+190 кг). По итогам рывка белорус завоевал серебряную награду. В первом упражнении Максим Мудревский уверенно справился со всеми попытками - 156, 161 и 166 кг. В толчке белорус стал 11-м.

Победу в двоеборье одержал армянин Хакоб Мкртчян - 371 кг (164+207 кг). Серебро у грузина Реваза Давитадзе - 370 кг (170+200 кг). Бронзу завоевал Давит Ховханнисян из Армении - 360 кг (165+195 кг).

Ранее в весовой категории до 76 кг у женщин выступила белоруска Дина Сазановец. В группе B она стала третьей с результатом 201 кг (94+107 кг). Ее итоговый результат станет известен после выступления спортсменок в группе А. Также на помост выйдет ее партнерша по команде Дарья Наумова (76 кг).

В копилке сборной Беларуси на чемпионате Европы четыре награды в двоеборье. Ранее чемпионом Европы стал Геннадий Лаптев (61 кг), бронзу завоевали Юлия Асаенок (45 кг), Вадим Лихорад (73 кг) и серебро Петр Асаенок.

На континентальном форуме в Батуми соревнуются более 400 атлетов из 47 стран. Этот турнир носит статус лицензионного. Его участники смогут завоевать очки, необходимые для выступления на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Завершится чемпионат Европы в Грузии 13 апреля.-0-