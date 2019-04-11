Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
11 апреля 2019, Чт
+4°C
Облачно с прояснениями EUR 2.3838
USD 2.1131
RUB 3.2815
Главное
Во время совещания Лукашенко сравнил некоторые действия российских партнеров по закрытию рынка для Беларуси с санкциями
Президент
Вопросы граждан к "Большому разговору" контролируются до их решения - Мицкевич
Общество
Перечень лицензируемых видов деятельности будет значительно сокращен - Турчин
Экономика
Республиканский субботник пройдет в Беларуси 20 апреля
Общество
Крупнейший застройщик в Республике Беларусь заказал новинки МАЗа для строительства многофункционального комплекса "Минск Мир"
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Правоохранители расширили зону поисков пропавшего в Каменецком районе малыша
20:04 Происшествия
Белорус Максим Мудревский занял четвертое место на ЧЕ по тяжелой атлетике в Грузии
19:37 Спорт
РЕПОРТАЖ: Строительно-монтажные работы на комплексе замедленного коксования "Нафтана" вышли на завершающую стадию
19:19 Регионы
Белорусско-молдавское СП планирует выращивать виноград и производить коньяк в Брестской области
19:04 Регионы
В Минске возле здания банка огонь повредил три машины
18:56 Происшествия
Район станции метро "Молодежная" в Минске ожидает реконструкция
18:44 Регионы
Румас ознакомился с новинками ИКТ на выставке "ТИБО-2019"
18:21 Технологии
Обладателей интернет-премии "ТИБО-2019" наградили в Минске
18:19 Общество
Минтруда представило на "ТИБО" сервис "Электронная ярмарка вакансий"
18:13 Общество
В ГТК разъяснили порядок возмещения инвалидам и многодетным семьям 50% таможенных пошлин при ввозе авто
17:46 Общество
Совет по развитию системы квалификаций будет создан в Беларуси
17:39 Общество
Испания отмечает роль Беларуси как гаранта стабильности в Восточноевропейском регионе
17:34 Политика
Минэкономики представило на "ТИБО" тестовую версию электронного реестра административных процедур
17:23 Экономика
v-banking вместо кассира: velcom | A1 предоставит возможность рассчитываться за топливо через мобильное приложение
17:23 Технологии
Национальный исторический музей познакомит с миром скульптуры Андрея Сагалова
17:18 Культура
Правовые консультации для жителей Светлогорского района проводят представители Союза следователей
17:17 Регионы
Оркестр Михаила Финберга презентует в Пинске новую программу к Году малой родины
17:13 Культура
Выручка от продажи неиспользуемой недвижимости в Витебской области в I квартале выросла почти на 80%
17:12 Регионы
Посол КНДР вручил копии верительных грамот в МИД Беларуси
17:11 Политика
Макей встретился с помощником администратора Агентства США по международному развитию
17:08 Политика
Все новости
Темы
Год малой родины Год малой родины
Конкурс "Фронтовой альбом" Конкурс "Фронтовой альбом"
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Белорус Максим Мудревский занял четвертое место на ЧЕ по тяжелой атлетике в Грузии

Спорт 11.04.2019 | 19:37

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Максим Мудревский в двоеборье на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Батуми (Грузия), занял четвертое место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступая в весовой категории до 89 кг, он показал в двоеборье (рывке и толчке) результат 356 кг (166+190 кг). По итогам рывка белорус завоевал серебряную награду. В первом упражнении Максим Мудревский уверенно справился со всеми попытками - 156, 161 и 166 кг. В толчке белорус стал 11-м.

Победу в двоеборье одержал армянин Хакоб Мкртчян - 371 кг (164+207 кг). Серебро у грузина Реваза Давитадзе - 370 кг (170+200 кг). Бронзу завоевал Давит Ховханнисян из Армении - 360 кг (165+195 кг).

Ранее в весовой категории до 76 кг у женщин выступила белоруска Дина Сазановец. В группе B она стала третьей с результатом 201 кг (94+107 кг). Ее итоговый результат станет известен после выступления спортсменок в группе А. Также на помост выйдет ее партнерша по команде Дарья Наумова (76 кг).

В копилке сборной Беларуси на чемпионате Европы четыре награды в двоеборье. Ранее чемпионом Европы стал Геннадий Лаптев (61 кг), бронзу завоевали Юлия Асаенок (45 кг), Вадим Лихорад (73 кг) и серебро Петр Асаенок.

На континентальном форуме в Батуми соревнуются более 400 атлетов из 47 стран. Этот турнир носит статус лицензионного. Его участники смогут завоевать очки, необходимые для выступления на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Завершится чемпионат Европы в Грузии 13 апреля.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Грузия, тяжелая атлетика, чемпионат Европы
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3838 BYN 2.378 BYN 2.385 BYN
USD
2.1131 BYN 2.112 BYN 2.116 BYN
RUB
3.2815 BYN 3.278 BYN 3.284 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Первый тоннель между станциями метро "Вокзальная" и "Ковальская Слобода" завершен
Все видео

Фотоновости

Правовые консультации для жителей Светлогорского района проводят представители Союза следователей
Все фото

Инфографика

Последний звонок и выпускные экзамены в школах Беларуси Учебный 2018/2019 год завершится 31 мая. Последний звонок для учащихся 9-х и 11-х классов прозвенит 30 мая.
Вся инфографика
Президент
Игорь Додон и Александр Лукашенко Лукашенко обсудил с Додоном двустороннее сотрудничество и отношения с Украиной и Россией
Лукашенко сравнил некоторые действия российских партнеров по закрытию рынка для Беларуси с санкциями
Государство будет возмещать инвалидам и многодетным семьям 50% таможенных пошлин при ввозе легкового авто
Политика
Фото МИД Макей встретился с помощником администратора Агентства США по международному развитию
Испания отмечает роль Беларуси как гаранта стабильности в Восточноевропейском регионе
Посол КНДР вручил копии верительных грамот в МИД Беларуси
Экономика
Игорь Петришенко. Фото пресс-службы правительства - БЕЛТА. От интеграции до нефтегазовой сферы - на совещании у Лукашенко обсудили сотрудничество с Россией
Минэкономики представило на "ТИБО" тестовую версию электронного реестра административных процедур
НАИП подписало меморандум о сотрудничестве с Объединенной торговой палатой Швейцария-СНГ
Происшествия
Фото из архива Обвинение по делу о смерти пятимесячного ребенка в Минске предъявлено его отцу
Правоохранители расширили зону поисков пропавшего в Каменецком районе малыша
В Минске возле здания банка огонь повредил три машины
Общество
Фото из архива Минтруда представило на "ТИБО" сервис "Электронная ярмарка вакансий"
Обладателей интернет-премии "ТИБО-2019" наградили в Минске
В ГТК разъяснили порядок возмещения инвалидам и многодетным семьям 50% таможенных пошлин при ввозе авто
Регионы
Фото из архива Афиша выходного дня: пасхальный фестиваль "Радость", бесплатные экскурсии по Беларуси и огненное шоу в Бресте
РЕПОРТАЖ: Строительно-монтажные работы на комплексе замедленного коксования "Нафтана" вышли на завершающую стадию
Белорусско-молдавское СП планирует выращивать виноград и производить коньяк в Брестской области
Технологии
Сергей Румас во время посещения выставки Румас ознакомился с новинками ИКТ на выставке "ТИБО-2019"
v-banking вместо кассира: velcom | A1 предоставит возможность рассчитываться за топливо через мобильное приложение
"Семена будущего" для IT-страны
Культура
Иван Здонюк. Фото из архива Иван Здонюк исполнит на конкурсе "Витебск-2019" песню Леонида Ширина "Сердце изо льда"
Национальный исторический музей познакомит с миром скульптуры Андрея Сагалова
Оркестр Михаила Финберга презентует в Пинске новую программу к Году малой родины
В мире
Дональд Туск, Тэреза Мэй и Ангела Меркель во время заседания в Брюсселе. Фото Reuters Евросоюз и Великобритания согласовали перенос Brexit на 31 октября
Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти - заявление
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне
Калейдоскоп
Фото Жэньминь Жибао ФОТОФАКТ: В Китае начался сезон цветения диких абрикосов
Эксперты рассказали, кто лишится работы из-за роботов
Группа Naka выпустила клип в поддержку онкобольных
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Жизнь богаче писательской фантазии
На себя уповаю
Девятый – «энергетический» вал
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия