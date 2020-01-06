Белорус Михаил Семенов занял 46-е место в общем зачете "Тур де Ски"

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Михаил Семенов занял 46-е место в общем зачете "Тур де Ски", сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам семи этапов белорусский спортсмен показал время 3 ч.12 мин. 33,9 сек. Это на 14 мин. 15,8 сек. хуже, чем у победителя престижной лыжной многодневки россиянина Александра Большунова. Он выиграл этот престижный старт впервые в карьере с итоговым временем 2 ч. 58 мин. 18,1 сек. Следом за ним в общем зачете оказался соотечественник Сергей Устюгов (отставание на 27,3 сек). Замкнул тройку сильнейших прошлогодний победитель состязаний норвежец Йоханнес Клебо (+1 мин. 09,0 сек).

В общий зачет 14-й многодневной лыжной гонки на трассах Швейцарии и Италии среди мужчин попали результаты 56 спортсменов.

В общем зачете женских стартов "Тур де Ски" не было равных норвежской лыжнице Терезе Йохауг (итоговое время 2 ч. 28 мин. 18,6 сек). Россиянка Наталья Непряева, как и годом ранее, заняла второе место (отставание от победительницы на 1 мин. 11,1 сек). Замкнула тройку сильнейших прошлогодняя победительница норвежка Ингвильд Флюгстад Остберг (+1 мин.17,5 сек).

Белорусская лыжница Полина Сероносова заняла 39-е место в общем зачете с итоговым временем на 17 мин. 52,4 сек. хуже, чем у Терезы Йохауг.

В общий зачет 14-й многодневной лыжной гонки на трассах Швейцарии и Италии среди женщин попали результаты 41 спортсменки.-0-