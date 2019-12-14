Белорус Роман Чепыжов стал 16-м в спринте на этапе юниорского Кубка IBU по биатлону

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Роман Чепыжов занял 16-е место в спринте на этапе юниорского Кубка IBU по биатлону, который проходит 12-15 декабря в Поклюке (Словения), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорус уступил лидеру гонки 1 мин. 14,2 сек. Первое время показал итальянец Дидье Бьона - 28 мин. 51,3 сек. Вторым стал немец Юлиан Холланд (отставание 7,1 сек.). На третьей строке итогового протокола разместился представитель Швейцарии Никлас Хартвег (отставание 9,1 сек.).
Белорусский спортсмен Кирилл Тюрин стал 20-м, Александр Мацкевич - 32-м. Илья Авсеенко разместился на 40-й позиции, Степан Данилов - на 67-м месте.
Продолжатся состязания в Словении 15 декабря.-0-