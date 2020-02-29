Белорус Роман Тишков занял 19-е место на ЧМ по велоспорту на треке в Берлине

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Белорус Роман Тишков занял 19-е место в мужском омниуме на чемпионате мира по велоспорту на треке, который продолжается в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По сумме всех видов программы входящих в данную дисциплину Роман Романов набрал 20 пунктов. Победу праздновал французский гонщик Бенжамен Тома (158). Серебро у Яна Виллема ван Схипа из Нидерландов (135). Бронзу выиграл британец Мэтью Уоллс (117).

27 февраля чемпионом мира в дисциплине скрэтч стал Евгений Королек, принесший первую награду в копилку белорусской сборной. Компанию на пьедестале ему составили итальянец Симоне Консонни и испанец Себастьян Мора Ведри.

На ЧМ по велоспорту на треке, который проходит в Берлине с 26 февраля по 1 марта, разыгрываются 19 комплектов наград - 10 в состязаниях мужчин и 9 среди женщин. На них претендуют более 600 участников из 45 стран.-0-