Белорус Сергей Шаренков выиграл малую бронзовую награду ЧЕ по тяжелой атлетике

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Сергей Шаренков выиграл малую бронзовую награду чемпионата Европы по тяжелой атлетике в рывке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для завоевания медали уроженцу Могилева, выступающему в категории 102 кг, пришлось покорить вес в 172 кг. В толчке спортсмен из Беларуси поднял 202 кг и с результатом 374 кг в сумме двоеборья занял седьмое место.

В двоеборье первенствовал армянин Самвел Гаспарян, которому покорились 390 кг (176 кг + 214 кг). Второе место занял его соотечественник Арсен Мартиросян - 380 кг (170 кг + 210 кг). Бронзу выиграл азербайджанец Дадаш Дадашбейли - 379 кг (177 кг + 202 кг).

Еще один белорусский штангист Андрей Орленок, выступавший в весе 102 кг, в двоеборье остановился на восьмой позиции итогового протокола - 366 кг (165 кг + 201 кг).

Таким образом, на счету белорусской сборной стало пять медалей различного достоинства. Накануне серебро в двоеборье и рывке выиграл Петр Асаенок (96 кг). Кроме того, Геннадий Лаптев (61 кг) выиграл малую бронзовую награду в рывке, а Дарья Наумова (76 кг) стала обладательницей малой бронзы в толчке.-0-