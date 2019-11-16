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16 ноября 2019, 12:23

Виктор Руденко занял 25-е место на этапе КМ по конькобежному спорту в Минске

Фото из архива
Фото из архива

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Виктор Руденко занял 25-е место в мужских стартах группы В на дистанции 1000 м этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский конькобежец преодолел километровую дистанцию за 1 мин. 12,148 сек.

Тройку сильнейших составили кореец Ким Тхэ Юн, время которого - 1 мин. 9,975 сек. - стало ориентиром для остальных спортсменов из группы В. Второе место у Коки Кубо из Японии, итоговый результат - 1 мин. 10,039 сек. Третье место занял россиянин Артем Арефьев - 1 мин. 10,202 сек.

На старт этапа Кубка мира в Минске, который проходит с 15 по 17 ноября, вышли более 200 спортсменов из 27 стран. Организаторами турнира выступили Международный союз конькобежцев (ISU), Минский городской исполнительный комитет, Министерство спорта и туризма Беларуси, Белорусский союз конькобежцев, Национальный олимпийский комитет, республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", МКСК "Минск-Арена".-0-

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