Белорус Виталий Парахонько не вышел в олимпийский полуфинал в беге на 110 м с барьерами

3 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. На главной арене Олимпиады - Национальном стадионе японской столицы продолжаются старты легкоатлетов, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский спортсмен Виталий Парахонько не смог пробиться в полуфинал бега на дистанции 110 м с барьерами. В своем предварительном забеге он показал результат 13,61 сек. и занял пятое место, при том что прямые пропуска в полуфинала получала первая четверка. У белоруса еще оставались шансы пройти по лучшему времени, но в остальных квалификационных забегах его конкуренты пробежали быстрее.

В вечерней легкоатлетической программе четыре медальных номинации: мужчины определят сильнейших в секторе для прыжков с шестом, а женщины - в метании молота, беге на 800 и 200 м. В этих соревнованиях белорусские атлеты не будут бороться за олимпийские награды.-0-