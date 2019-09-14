ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 14 сентября 2019
Минск Переменная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:11 Трамп на год продлил эмбарго в отношении Кубы В мире
10:01 "Борисфен" и "Цмокi-Мiнск" вышли в финал Кубка Беларуси по баскетболу Спорт
09:56 Анатолий Вассерман приедет в Новополоцк на турнир по интеллектуальным играм Регионы
09:44 Сборные России, Сенегала и ОАЭ стали соперниками белорусов на ЧМ по пляжному футболу Спорт
09:40 Число жертв дождей и наводнений в Испании увеличилось до 5 человек В мире
09:26 Белорус Владислав Колячонок подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Флорида Пантерз" Спорт
09:18 В Хорватии произошло землетрясение В мире
09:15 Чемпионат мира по борьбе стартует в Казахстане Спорт
09:12 На предприятии крупнейшей нефтяной компании Саудовской Аравии произошел пожар В мире
09:07 БГК имени Мешкова стартует сегодня в Лиге чемпионов гостевым матчем с "Порту" Спорт
09:07 Минск празднует: мероприятия ко Дню города развернутся сегодня по всей столице Регионы
09:00 Католики отмечают Воздвижение Святого Креста Господня Общество
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
09:00 Картина дня: сотрудничество с ОАЭ, вакцинация от гриппа и редкие имена в 2019 году Общество
00:39 Умер венгерский писатель Дьёрдь Конрад В мире
00:30 ФОТОФАКТ: Турнир по единоборствам BFC 47 прошел во Дворце спорта Спорт
13.09.19
13.09.19 23:56 Испанию накрыл сильнейший за последние сто лет ураган В мире
13.09.19 23:24 Белорусские волейболисты уступили россиянам на чемпионате Европы Спорт
13.09.19 22:54 Ксения Собчак и Константин Богомолов связали себя узами брака Калейдоскоп
13.09.19 22:30 Под Калининградом электромобиль упал с набережной на пляж В мире
13.09.19 22:00 В Минске появилась первая умная остановка Регионы
13.09.19 21:54 Маца, "Хава-нагила" и юмор - многобразие еврейской культуры заполнит Верхний город 22 сентября Афиша
13.09.19 21:52 Минская "Юность" уступила по буллитам "Шахтеру", потерпев второе домашнее поражение подряд в чемпионате Беларуси Спорт
13.09.19 21:29 Число японцев старше 100 лет превысило 70 тыс. В мире
13.09.19 21:24 Аудитория имени первого белорусского гроссмейстера Виктора Купрейчика появилась в БГПУ Регионы
13.09.19 21:09 Цикл лекций "Белстат объяснит" продолжит встреча на тему переписи населения Общество
13.09.19 20:44 Дзюдоист Егор Трухан стал пятым на юниорском ЧЕ в Финляндии Спорт
13.09.19 20:39 Президентский оркестр сыграл в день открытых дверей в 6-м роддоме Регионы
13.09.19 20:25 Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября Калейдоскоп
13.09.19 20:24 В Дзержинском районе на М1 столкнулись четыре автомобиля Происшествия
Все новости
Все новости
Спорт
14 сентября 2019, 09:26

Белорус Владислав Колячонок подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Флорида Пантерз"

Владислав Колячонок (справа) во время подписания контракта. Фото "Флориды Пантерз"
Владислав Колячонок (справа) во время подписания контракта. Фото "Флориды Пантерз"

14 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Перспективный белорусский хоккеист Владислав Колячонок, играющий на позиции защитника, подписал трехлетний контракт новичка с клубом НХЛ "Флорида Пантерз", сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт минского "Динамо".

Владислав Колячонок - воспитанник СДЮШОР БФСО "Динамо". Участник юниорских чемпионатов мира (U-18) в России и Швеции. В прошлом сезоне выступал за команды ОХЛ, одной из трех основных юниорских хоккейных лиг, которые образуют Канадскую хоккейную лигу. Летом "Флорида Пантерз" выбрала белоруса на драфте НХЛ под общим 52-м номером.-0-

Теги
НХЛ хоккей
Новости рубрики Спорт
Во время матча "Борисфен" - "Гродно-93". Фото БК "Борисфен" "Борисфен" и "Цмокi-Мiнск" вышли в финал Кубка Беларуси по баскетболу
Фото beachsoccer.ru Сборные России, Сенегала и ОАЭ стали соперниками белорусов на ЧМ по пляжному футболу
На арене в Нур-Султане. Фото Wrestling Belarus Чемпионат мира по борьбе стартует в Казахстане
Фото БГК имени Мешкова БГК имени Мешкова стартует сегодня в Лиге чемпионов гостевым матчем с "Порту"
ФОТОФАКТ: Турнир по единоборствам BFC 47 прошел во Дворце спорта
Во время мата. Фото CEV Белорусские волейболисты уступили россиянам на чемпионате Европы
Главное
Во время встречи Лукашенко уверен в дальнейшем развитии дружественных отношений с ОАЭ
Минск празднует: мероприятия ко Дню города развернутся сегодня по всей столице
Новая редакция Налогового кодекса положительно повлияла на деловой климат в Беларуси - Тарасевич
Белинвестбанк приглашает присоединиться к экоквесту на День города
Топ-новости
Картина дня: сотрудничество с ОАЭ, вакцинация от гриппа и редкие имена в 2019 году
ФОТОФАКТ: Минск украсили ко Дню города
Совмин уточнил, как выплачиваются вознаграждения сообщившим о фактах коррупции информаторам
Как изменится движение транспорта в Минске в выходные
Белорус Владислав Колячонок подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Флорида Пантерз"
Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября
Экстремальную ночную экскурсию по тропе мифов проведут на фестивале в Лепельском районе
Урожай яблок в этом году составит около 155 тыс. т - Минсельхозпрод
В Минске появилась первая умная остановка
Рейтинговым агентствам в Беларуси будет запрещено оказывать консультационные услуги
Посольство Беларуси в РФ подтвердило гибель четырех белорусов в ДТП в Калмыкии
Егор Герасимов менее чем за час победил Жоао Домингеша, сравняв счет в матче Кубка Дэвиса Беларусь - Португалия
Один из выходов станции метро "Восток" закроют с 16 сентября
Лесной пожар в Хойникском районе ликвидировали с помощью авиации
Банковский процессинговый центр реализовал сервис "Безбумажный ПИН"
Афиша
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси День города Минска - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Содействие занятости населения
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.