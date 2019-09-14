Белорус Владислав Колячонок подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Флорида Пантерз"

Владислав Колячонок (справа) во время подписания контракта. Фото "Флориды Пантерз"
14 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Перспективный белорусский хоккеист Владислав Колячонок, играющий на позиции защитника, подписал трехлетний контракт новичка с клубом НХЛ "Флорида Пантерз", сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт минского "Динамо".
Владислав Колячонок - воспитанник СДЮШОР БФСО "Динамо". Участник юниорских чемпионатов мира (U-18) в России и Швеции. В прошлом сезоне выступал за команды ОХЛ, одной из трех основных юниорских хоккейных лиг, которые образуют Канадскую хоккейную лигу. Летом "Флорида Пантерз" выбрала белоруса на драфте НХЛ под общим 52-м номером.-0-