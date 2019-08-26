Александра Саснович победила на старте US Open

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (46-й номер мирового рейтинга) победно стартовала на последнем в сезоне турнире серии "Большого шлема" - открытом чемпионате США в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/64 финала одиночного разряда белоруска встречалась с американкой Дженнифер Брэди (67) и уверенно выиграла первую партию - 6:1. Во втором сете Александра Саснович вела 4:2, но не смогла довести дело до победы, уступив 4:6. Зато в решающем сете преимущество белоруски было подавляющим - 6:0. Во втором раунде соперницей Александры Саснович будет теннисистка из Туниса Унс Джабир (62). Александра Саснович в шестой раз выступает на этом турнире, в прошлом сезоне ей удалось дойти до 3-го круга.

Во вторник, 27 августа состоится белорусское дерби - Арина Соболенко (13) сыграет с экс-первой ракеткой планеты Викторией Азаренко (41). Это будет их первая встреча на турнирах под эгидой WTA. Для Виктории Азаренко нынешний открытый чемпионат США 12-й в карьере. Дважды подряд - в 2012 и 2013 годах - она доходила до финала и оба раза уступала американке Серене Уильямс. Арина Соболенко второй раз сыграет в основной сетке US Open, в прошлом году она добралась до 4-го раунда, проиграв японке Наоми Осаке, которая в итоге стала чемпионкой.

В мужском одиночном разряде выступят два белоруса, которые успешно преодолели 3 квалификационных раунда. Завтра на старте основного этапа Егор Герасимов (129) сыграет с южноафриканским теннисистом Ллойдом Харрисом (100), а соперником Ильи Ивашко (144) будет австралиец Танаси Коккинакис (203).

Общий призовой фонд US Open-2019 составляет $57,2 млн, победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $3,85 млн. Турнир на нью-йоркских кортах "Флашинг Медоус" завершится 8 сентября.-0-