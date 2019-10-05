Белоруска Анастасия Мирончик-Иванова вышла в финал ЧМ по легкой атлетике в Дохе

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прыгунья в высоту Анастасия Мирончик-Иванова вышла в финал продолжающегося в Дохе чемпионата мира по легкой атлетике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучшей попытке белоруска совершила прыжок на 6 м 69 см. Это 7 результат среди всех спортсменок претендовавших на выход в финал. Лидирует Малаика Мехамбо из Германии (6 м 98 см). Второе промежуточное место у Эсе Бруме из Нигерии (6 м 89 см). Третья позиция за американкой Тори Боуи (6 м 77 см).

Финал пройдет 6 октября.-0-