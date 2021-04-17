Белоруска Анастасия Прокопенко выиграла бронзу на этапе КМ в Болгарии по современному пятиборью

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На этапе Кубка мира по современному пятиборью в Софии (Болгария) завершились состязания женщин. Белоруска Анастасия Прокопенко выиграла бронзовую медаль, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бронзовая медалистка Игр-2008 заработала в итоге 1343 очка. Опередить уроженку Минской области смогли лишь две соперницы. Золото выиграла венгерская спортсменка Мишель Гуляш - 1353 очка. Серебро на счету британки Франчески Саммерс - 1345 очков.

Соревнования в Болгарии завершатся 18 апреля. Это последний этап перед финалом Кубка мира.-0-