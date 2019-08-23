Белоруска Анастасия Шкурдай вышла в финал юниорского ЧМ по плаванию на 50 м баттерфляем

Анастасия Шкурдай. Фото из архива
23 августа, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай вышла в финал чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Будапеште (Венгрия), на дистанции 50 м баттерфляем, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белоруска показала первый результат, преодолев дистанцию за 25,85 сек. Второй коснулась бортика бассейна спортсменка из США Клэр Курзан (26,07 сек.), третьей финишировала ее партнерша по команде Торри Хуске (26,24 сек.).
Финальные заплывы на дистанции 50 м баттерфляем, куда попали восемь сильнейших пловчих по итогам квалификаций, пройдут сегодня.
Завершится юниорский мировой форум по плаванию 25 августа.-0-