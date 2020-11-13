Белоруска Анна Терех заняла 6-е место на ЧЕ по велоспорту на треке

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анна Терех заняла 6-е место на чемпионате Европы по велоспорту на треке в индивидуальной гонке преследования на 3 км, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победительницей стала британка Неа Эванс, чье итоговое время 3 мин. 29,456 сек. Второе место заняла итальянка Мартина Альзини - 3 мин. 32,386 сек. Ее соотечественница Сильвия Вальсеччи выиграла бронзу.
В женском омниуме не было равных итальянке Элизе Бальсамо - 135 очков. Второе место заняла титулованная британка Лаура Кенни - 126. Третья позиция в итоговом протоколе у Марии Новолодской из России - 114. Белорусская спортсменка Инна Савенко заняла в данном виде программы 7-е место, заработав 101 очко.
Чемпионат Европы по велоспорту на треке продлится в Пловдиве (Болгария) до 15 ноября. За это время станут известны обладатели 22 комплектов наград. Пока наибольшего успеха на данном турнире в белорусской сборной добилась Анна Терех, выигравшая серебро в скрэтче на 10 км.-0-