Белоруска Анна Терлюкевич стала седьмой в спортивной ходьбе на открытом чемпионате Турции

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Анна Терлюкевич заняла седьмое место на открытом чемпионате Турции по спортивной ходьбе и завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Белоруска преодолела дистанцию в 20 км за 1 час 29 мин. 59 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялась украинка Елена Собчук - 1 час 29 мин. 12 сек. Второй стала турецкая спортсменка Мерием Бекмез (1 час 29 мин. 24 сек.). Бронзовую награду завоевала казашка Айман Ратова (1 час 29 мин. 31 сек.).

Для белорусских легкоатлетов это семнадцатая лицензия на главный старт четырехлетия.-0-