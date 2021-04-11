Белоруска Елена Фурман выиграла золото ЧЕ по академической гребле в Италии

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Елена Фурман выиграла золото чемпионата Европы по академической гребле в Варезе (Италия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию 2000 м белорусская спортсменка, выступавшая в неолимпийском классе женских одиночек легкого веса, преодолела за 7 мин. 41,81 сек. Второе место заняла румынка Джанина-Елена Белеага, уступившая минчанке 3,99 сек. Замкнула тройку сильнейших Клэр Бове из Франции. Ее итоговое время больше, чем у победительницы, на 6,98 сек.

В финалах А помимо Елены Фурман выступала Татьяна Климович, представлявшая Беларусь в гонках женских одиночек. В решающем заезде она заняла четвертое место, показав итоговое время 7 мин. 42,1 сек. Победу в данном виде программы праздновала Анна Пракатень из России - 7 мин. 29,76 сек. Второе место заняла британка Виктория Торнли (7мин. 36,17 сек), замкнула тройку лучших швейцарка Жанин Гмейлин (7 мин. 37,1 сек.).-0-