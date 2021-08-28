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28 августа 2021, 09:05

Белоруска Елизавета Петренко выиграла бронзу Паралимпиады в Токио

Фото АзерТАдж
Фото АзерТАдж

28 августа, Минск / Корр. БЕЛТА/. Белорусская легкоатлетка Елизавета Петренко выиграла бронзу Паралимпиады в метании копья, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступающая в классе F-13 спортсменка в своей лучшей попытке отправила снаряд на 38 м 99 см. Это рекорд континента. Выиграла состязания с персональным рекордом копьеметательница из Узбекистана Нозимахон Каюмова - 42 м 49 см. Для нее это второе паралимпийское золото в карьере. Ранее она побеждала в метании копья на состязаниях в Рио. Второе место у китаянки Чжао Юпин - 41 м 85 см. Это личное достижение спортсменки, которая четыре года назад заняла в метании копья обидное четвертое место.

Таким образом, на счету белорусской паралимпийской дружины четыре медали стартов в Токио. Ранее три золота с мировыми достижениями выиграл пловец Игорь Бокий.

В Токио белорусские спортсмены выступают в пяти видах спорта.

На Паралимпиаде в Рио белорусы завоевали 10 наград - 8 золотых и 2 бронзовые, заняв 19-е место в общекомандном медальном зачете. Для белорусских спортсменов это седьмая летняя Паралимпиада, всего со времени Атланты-1996 представители Беларуси завоевали 98 медалей (36, 32, 30).

В соревнованиях в Токио выступают около 4 тыс. паралимпийцев, представляющих более 160 стран. Они разыгрывают 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Торжественное закрытие Игр состоится 5 сентября.-0-

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