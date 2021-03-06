Белоруска Ирина Жук выиграла бронзу на ЧЕ по легкой атлетике в помещении

6 марта, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Ирина Жук выиграла бронзу на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещениях, который проходит в Торуни (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска, выступающая в соревнованиях по прыжкам с шестом покорила высоту 4 м 65 см. Она разделила бронзу с британкой Холи Брэдшоу, которая показала аналогичный результат.

Чемпионкой Европы тут стала шестовичка из швейцарии Ангелика Мозер с персональным рекордом – 4 м 75 см. Серебро завоевала Словенка Тина Шутей – 4 м 70 см. Так высоко балканская спортсменка в нынешнем сезоне еще не прыгала.

В еще одном финале соревновательного вечера, в состязаниях по прыжкам в длину белорусская спортсменка Анастасия Мирончик-Иванова заняла четвертое место. Ее итоговый результат – 6 м 72 см. Тройку сильнейших тут составили украинка Марина Бех-Романчук, показавшая лучший результат сезона в мире, который равен – 6 м 92 см, немка Малаика Михамбо – 6 м 88 см и шведка Хадди Сания – 6 м.75 см.

В финальном забеге на 1500м Дарья Борисевич заняла 8-е место, финишировав с результатом 4 мин. 22,98 сек. Что касается победительниц, то чемпионкой Европы в данном виде программы стала бельгийка Элис Вандерэльст – 4 мин. 18,44 сек. Британка Холли Ахер финишировала второй – 4 мин. 19,9.1 сек. Третье место заняла немка Анна Клэйн – 4 мин. 20,07 сек.-0-