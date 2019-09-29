Белоруска Ирина Жук заняла 7-е место в прыжках с шестом на ЧМ по легкой атлетике в Дохе

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Белоруска Ирина Жук, повторив персональный рекорд и рекорд Беларуси, заняла 7-е место в финальных состязаниях по прыжкам с шестом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Жук начала финал без проблем, взяв начальную высоту 4 м 50 см. Затем белорусская легкоатлетка не испытала трудностей на 4 м 70 см, повторив личный рекорд и рекорд Беларуси. Увы, 4 м 80 см в двух попытках Ирина не взяла, перенеся заключительный прыжок на 4 м 85 см. Но и они остались для спортсменки из Гродно неприступными. Результат белоруски – 7-е место в итоговом протоколе.

Что касается тройки призеров, то золото в споре американки Сэнди Моррис и россиянки Анжелики Сидоровой, выступавшей в статусе нейтральной спортсменки, как и остальные ее соотечественники, досталось представительнице нашего континента, взявшей высоту 4 м 95 см, лучший результат в этом сезоне. Спортсменка из США - вторая (4 м 90 см).

Бронза досталась гречанке Катерине Стефаниди, чей итоговый результат 4 м 85 см.-0-