Белоруска Ксения Станкевич стала третьей на ЧЕ по женской борьбе в Риме

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Ксения Станкевич (весовая категория 50 кг), выступающая в женской борьбе, завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы, который проходит в итальянском Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ксения Станкевич в поединке за бронзовую награду одержала победу над спортсменкой из Молдовы Эмилией Будяну. На третью ступень пьедестала почета также поднялась россиянка Милана Дадашева. Золото континентального форума завоевала представительница Болгарии Миглена Селишка, которая в финале одолела украинку Оксану Ливач.

Еще одна белоруска Ванесса Колодинская (53 кг) пробилась в финал чемпионата Европы.

Как сообщалось, ранее белорусский борец греко-римского стиля Максим Негода (63 кг) завоевал золотую награду континентального форума.

Тренерский штаб сборной Беларуси на чемпионате Европы рассчитывает как минимум на четыре награды в трех видах программы (греко-римской, женской и вольной).

Завершатся соревнования 16 февраля.

Белорусская дружина на чемпионате Европы - 2019, который прошел в румынском Бухаресте, завоевала четыре награды. Серебряную медаль национальной команде принес представитель вольного стиля Александр Гуштын (97 кг), бронзу - Али Шабанов (86 кг). В женской борьбе на третью ступень пьедестала почета поднимались Ксения Станкевич (50 кг) и Ванесса Колодинская (53 кг).-0-