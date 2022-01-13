Белоруска Ольга Говорцова вышла в финал квалификации Australian Open

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (138-й номер мирового рейтинга) прошла в финал квалификации первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Прошедшей ночью во втором матче квалификационного этапа белоруска одолела чилийскую теннисистку Даниэлу Сегель (206) - 6:3, 4:6, 6:3. В решающем поединке за выход в главный турнир Australian Open соперницей будет итальянка Мартина Тревизан (113). В первом квалификационном раунде Ольга Говорцова победила итальянку Лукрецию Стефанини (181) - 7:5, 4:6, 6:3.

Основной турнир Australian Open пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января. В женской части выступят три белорусские теннисистки - Арина Соболенко (2), Виктория Азаренко (25) и Александра Саснович (77). Виктория Азаренко дважды подряд становилась победительницей этого турнира (2012, 2013). В мужском одиночном разряде Беларусь представят Илья Ивашко (48) и Егор Герасимов (106).-0-