Белоруска Рина Литошик завоевала серебро юношеского ЧЕ по тяжелой атлетике

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Рина Литошик (весовая категория 71 кг) завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы U15 по тяжелой атлетике в израильском Эйлате, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике.

Спортсменка в сумме двоеборья (рывок и толчок) показала результат 201 кг (91+110). На высшую ступень пьедестала почета поднялась россиянка Мадина Келехсаева (90+115). Третьей стала румынка Михаэла Бузе (75+97).

Как сообщалось, в категории U15 белорус Егор Гринько (61 кг) завоевал серебряную медаль. Екатерина Якушева (59 кг) стала бронзовым призером. В категории U17 Дмитрий Ходас (67 кг) поднялся на третью ступень пьедестала.

За награды форума состязаются около 500 атлетов из 40 стран Европы. Завершится чемпионат Европы U15 и U17 14 декабря.-0-