Белорусская копьеметательница Татьяна Холодович заняла 6-е место на ЧМ по легкой атлетике

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская копьеметательница Татьяна Холодович заняла 6-е место на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Совершая стартовую попытку, Татьяна заступила за линию. Второй подход в сектор удался ей гораздо лучше. Результат 60 метров 84 сантиметра позволил Холодович войти в восьмерку сильнейших спортсменок.
После третьего раза копье белоруски улетело на 62 м 54 см. Таким образом, она закрепилась в числе спортсменок, которые выполняли еще по три попытки. Однако выше шестого места подняться в итоговом протоколе Татьяна не смогла. Третья попытка осталась для Холодович лучшей.
Золото завоевала австралийка Келси Ли-Барбер (66 м 56 см), в последней попытке опередившей китаянок Лю Шиин (65 м 88 си) и Люй Хуэйхуэй (65 м 49 см).-0-
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