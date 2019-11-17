Белоруска Татьяна Михайлова стала 15-й в масс-старте на этапе КМ по конькобежному спорту, победила канадка Ивони Блонден

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Татьяна Михайлова заняла 15-е место в финальном заезде женского масс-старта, который закрыл соревновательную программу Кубка мира по конькобежному спорту в Минске, сообщил корреспондент БЕЛТА.
Белоруска, недавно вернувшаяся в спорт после рождения дочери, провела гонку на хорошем уровне. Первенствовала в заезде канадка Ивони Блонден, опередившая свою принципиальную конкурентку Ирен Схаутен из Нидерландов. Третьей к финишу пришла итальянка Франческа Лоллобриджида. Для нее это была первая награда этапа Кубка мира в Минске.
На старт этапа КМ в Минске, который проходил с 15 по 17 ноября, вышли более 200 спортсменов из 27 стран. Организаторами турнира выступили Международный союз конькобежцев (ISU), Мингорисполком, Министерство спорта и туризма Беларуси, Белорусский союз конькобежцев, НОК, Президентский спортивный клуб, "Минск-Арена".-0-