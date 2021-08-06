Белоруска Ванесса Колодинская завоевала бронзу Олимпиады

Во время поединка

6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ванесса Колодинская стала обладательницей бронзовой олимпийской медали в женской борьбе, передает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за бронзу в весовой категории 53 кг белорусская спортсменка победила американку Джакарру Гвенишу Винчестер.

Бобруйчанка вышла на ковер мобилизованная и, отразив стартовый натиск соперницы, смогла уловить момент для броска через бедро. Затем последовало удержание, и судьи дали сигнал к завершению схватки, которая окончилась досрочной победой белоруски.-0-

Фото Оксаны Манчук