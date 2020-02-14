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14 февраля 2020, 21:52

Белоруска Ванесса Колодинская завоевала золото на ЧЕ по женской борьбе в Риме

Фото wrestling.by
Фото wrestling.by

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ванесса Колодинская (весовая категория 53 кг) завоевала золотую медаль чемпионата Европы по борьбе в итальянском Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке белоруска оказалась сильнее спортсменки из Нидерландов Ессика Бласка. На третьей позиции итогового протокола разместились россиянка Стальвира Оршуш и немка Анника Вендле.

Белоруска Ирина Курочкина (57 кг) стала третьей на данном турнире.

В финал соревнований по вольной борьбе сегодня вышли белорусы Нюргун Скрябин (65 кг) и Магомедхабиб Кадимагомедов (79 кг).

Как сообщалось, ранее белорусский борец греко-римского стиля Максим Негода (63 кг) завоевал золотую награду континентального форума. Ксения Станкевич (50 кг) поднималась на третью ступень пьедестала почета. Тренерский штаб сборной Беларуси на чемпионате Европы рассчитывает как минимум на четыре награды в трех видах программы (греко-римской, женской и вольной).

Завершатся соревнования 16 февраля.-0-

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