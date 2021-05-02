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02 мая 2021, 09:46

Белоруски Елена Фурман и Татьяна Гончарова завоевали серебро КМ по академической гребле

Фото Белорусской федерации гребли
Фото Белорусской федерации гребли

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Елена Фурман и Татьяна Гончарова, выступавшие в классе двоек парных легкого веса, завоевали серебро первого этапа Кубка мира по академической гребле, который завершился в Загребе (Хорватия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном заезде белорусский экипаж показал результат 7 мин. 16,63 сек. Они пропустили вперед лишь экипаж из Франции Лауру Тарантола и Клэр Бове - 7 мин. 01,80 сек.

Третье место заняли турчанки Мерве Услу и Элис Озбей - 7 мин. 23,89 сек.

Также в соревнованиях выступал белорусский экипаж мужской двойки распашной Дмитрий Фурман/Сергей Володько. Парни пробились в финал А, заняв в решающей гонке четвертое место - 6 мин. 36,71 сек.

Победу в данном виде программы праздновали безусловные фавориты братья Мартин и Валент Синковичи. Олимпийские чемпионы и многократные чемпионы мира из Хорватии показали итоговый результат 6 мин. 22,55 сек. Второе место заняли французы Тибо и Гийом Турланы - 6 мин. 28,39 сек.

Замкнули тройку призеров испанские гребцы Хайме Канальехо Пазос и Хавьер Гарсия Ордонез - 6 мин. 29,57 сек.

Тройку самых результативных команд по итогам регаты составили спортсмены Франции (3 золота, 3 серебра, 1 бронза), Германии (3-2-1) и Хорватии (2-0-2). Всего медали выиграли спортсмены из 16 стран.

За награды первого в сезоне этапа Кубка мира по академической гребле в Хорватии спорили 97 мастеров академического весла из 25 стран. -0-

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