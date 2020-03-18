Белоруски готовятся к турнирам олимпийской квалификации по борьбе с поправкой на даты

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки готовятся к турнирам олимпийской квалификации по борьбе с поправкой на даты, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный тренер сборной Беларуси по женской борьбе Олег Райхлин.

"В связи с мировой ситуацией вокруг коронавируса мы готовимся к турнирам олимпийской квалификации с поправкой на даты. Планируется, что первые соревнования пройдут в мае, вторые - в июне. Исходя из этого, корректируем план подготовки белорусских спортсменок. Сейчас девочкам снизили нагрузку, они тренируются на местах. Потому как до этого был проделан огромный объем работы и им необходимо отдохнуть, - сказал Олег Райхлин. - С 15 апреля спортсменки заезжают в "Стайки", где начнется целенаправленная и усиленная подготовка к квалификационным состязаниям. Сейчас делаем все, чтобы не нагнетать психологически и физически атмосферу для девушек". Он добавил, что настроение в сборной сохраняется боевое. Белорусские спортсменки готовятся добывать путевки на Олимпиаду-2020.

На данный момент на счету белорусских спортсменок одна не именная лицензия на Игры в Токио, завоеванная Ириной Курочкиной (весовая категория 57 кг) на мировом форуме-2019 в Нур-Султане.

Главный тренер сборной Беларуси по вольной борьбе Иван Янковский отметил, что из-за ситуации вокруг коронавируса и переноса турниров олимпийской квалификации возникли дополнительные трудности в подготовке атлетов. "Сейчас надо будет повторно набирать спортивную форму, выходить в оптимальные кондиции, а мы до сих пор не знаем точно даты этих соревнований и будут ли они проводиться вообще. Это наносит дополнительные сложности. Но, ничего, выкрутимся, в сборных других стран мира такая же ситуация, всем одинаково тяжело", - сказал он.

Наставник сборной отметил, что приближаться к пику формы очень тяжело. На данный момент в топ-16 рейтинга Международной федерации борьбы входят три белоруса: Нюргун Скрябин (весовая категория 65 кг), Расул Тихаев (86 кг) и Александр Гуштын (97 кг).

Международная федерация борьбы (UWW) в связи со сложившейся в мире ситуацией вокруг коронавируса отложила старты олимпийской квалификации на более поздние сроки. Ожидается, что европейский отборочный турнир в Будапеште состоится в середине мая, а Всемирный квалификационный старт "Последний шанс" примет София в начале июня.

Старт в столице Венгрии согласно первоначальным планам UWW должен был состояться в марте нынешнего года, а состязания в главном городе Болгарии планировались на конец апреля-начало мая. Затем была информация, что турниры пройдут без зрителей, но в итоге было принято решение о переносе сроков состязаний.-0-