Белоруски выиграли серебро в командном зачете на ЧЕ по художественной гимнастике

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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА /. Белорусские грации выиграли серебро в командном зачете чемпионата Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В командном первенстве учитываются результаты группового и индивидуального турниров. Золото тут выиграли россиянки, а бронза отошла израильским спортсменкам.
Сборная Беларуси в групповых упражнениях заняла четвертое место в программе многоборья с итоговой оценкой 86,550 балла. Тройку сильнейших тут составили команды России (90,250 балла), Италии (87,450) и Израиля (87,400).
Напомним, что в личном многоборье Анастасия Салос заняла 5-е место, а Алина Горносько завершила континентальный форум на 6-м месте.-0-