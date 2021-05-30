Белоруски завоевали две медали на этапе КМ по художественной гимнастике в Италии

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 30 мая 2021
Минск Облачно с прояснениями +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:58 Премьер-министр Британии Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс Калейдоскоп
13:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1178 пациентов с COVID-19, выписаны 1553 Общество
13:25 В Лондоне вынесли приговор по делу о крупнейшей партии изъятых наличных В мире
13:14 "Красота не требует жертв" - участница конкурса "Королева студенчества - 2021" из Гомеля Регионы
13:10 На любой вкус и кошелек - как Браславщина готовится к новому туристическому сезону Регионы
12:44 Хоккеисты сборной Беларуси сыграют со швейцарцами на ЧМ-2021 Спорт
12:31 Лукашенко искупался в Черном море при температуре воды плюс 16 Президент
11:43 В России за сутки выявили максимум с 19 марта заразившихся коронавирусом В мире
11:32 Вечер музыкотерапии пройдет 3 июня в Белгосфилармонии Культура
11:17 Юрий Щербацевич завоевал бронзу ЧЕ по стрельбе Спорт
11:06 Более 170 созданных детьми экслибрисов представят в НББ 1 июня Культура
10:40 ФОТОФАКТ: Турнир по гольфу Minsk Golf Invitational 2021 Спорт
10:26 Белоруски завоевали две медали на этапе КМ по художественной гимнастике в Италии Спорт
10:18 Заморозки на почве и без осадков ожидается в Беларуси 31 мая Общество
09:44 Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в Минске в 11 местах Регионы
09:35 "Милкфест" и "Формула безопасности" - в Гомеле пройдет полезный праздник для маленьких горожан Регионы
09:27 Американец Девин Хейни защитил титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC Спорт
09:19 Гандболистки "Бреста" и "Кристиансенда" вышли в финал женской Лиги чемпионов Спорт
09:01 Католики сегодня празднуют День Святой Троицы Общество
09:00 Лукашенко поздравил архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия с днем рождения Президент
07:00 Лукашенко поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником Президент
00:59 В Индонезии загорелся паром, на котором было почти 200 человек В мире
00:37 Сотни человек протестуют против коронавирусных ограничений в Оттаве В мире
00:00 Футболисты "Челси" во второй раз выиграли Лигу чемпионов Спорт
29.05.21
29.05.21 23:39 Белорусские волейболистки с победы стартовали в золотой Евролиге Спорт
29.05.21 23:20 Белоруски вышли в 1/4 финала олимпийской квалификации по баскетболу 3х3 Спорт
29.05.21 22:55 Хоккеисты Словакии и Финляндии победили соперников в матчах ЧМ-2021 Спорт
29.05.21 22:42 Волейболисты сборной Беларуси обыграли Чехию в стартовом матче золотой Евролиги Спорт
29.05.21 22:22 В Афганистане подорвали автобус со студентами В мире
29.05.21 21:45 В Ливии из-за неисправности разбился истребитель Ливийской национальной армии В мире
Все новости
Все новости
Спорт
30 мая 2021, 10:26

Белоруски завоевали две медали на этапе КМ по художественной гимнастике в Италии

Алина Горносько. Фото Синьхуа - БЕЛТА
Алина Горносько. Фото Синьхуа - БЕЛТА

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две медали завоевали белорусские спортсменки в первый день этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Пезаро, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

В самом престижном виде программы - многоборье на третью ступень пьедестала поднялась Алина Горносько с итоговым результатом 105,150 балла. Еще одна представительница Беларуси Анастасия Салос - пятая с оценкой 100,125 балла.

Первое место у россиянки Дины Авериной - 108,800 балла. Ее сестра Арина Аверина заняла второе место - 106,475 балла.

Вторая награда, также бронзовая, пополнила копилку белорусской сборной благодаря усилиям команды, выступающей в групповых упражнениях. Место на пьедестале им принес результат 85,650 балла. Первое место заняли россиянки, выступавшие, по оценкам специалистов, олимпийским составом - 88,700. Вторая позиция в итоговом протоколе у спортсменок Болгарии - 88,650 балла.

Сегодня белоруски продолжат выступления в финалах отдельных видов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Италия Кубок мира художественная гимнастика
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Хоккеисты сборной Беларуси сыграют со швейцарцами на ЧМ-2021
Фото noc.by Юрий Щербацевич завоевал бронзу ЧЕ по стрельбе
Во время соревнований ФОТОФАКТ: Турнир по гольфу Minsk Golf Invitational 2021
Девин Хейни. Фото matchroomboxing.com Американец Девин Хейни защитил титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC
Фото brest-bretagnehandball.fr Гандболистки "Бреста" и "Кристиансенда" вышли в финал женской Лиги чемпионов
Фото EPA -EFE Футболисты "Челси" во второй раз выиграли Лигу чемпионов
Главное
Фото из архива Лукашенко и Путин договорились насчет второго транша госкредита и открытия новых рейсов "Белавиа"
Лебедев: наша сила - в единстве народов стран СНГ
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1178 пациентов с COVID-19, выписаны 1553
Гендиректор "Белавиа": "васильки" останутся в небе, мы будем летать
Топ-новости
Лукашенко искупался в Черном море при температуре воды плюс 16
Лукашенко поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником
Школа готовит учеников к самостоятельной жизни - Кадлубай
Католики сегодня празднуют День Святой Троицы
Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в Минске в 11 местах
На любой вкус и кошелек - как Браславщина готовится к новому туристическому сезону
Белорусский союз женщин выступает против различных санкций и необъективного отношения к Беларуси
ФОТОФАКТ: Турнир по гольфу Minsk Golf Invitational 2021
Юрий Щербацевич завоевал бронзу ЧЕ по стрельбе
ФОТОФАКТ: Минский тракторный завод отмечает 75-й день рождения
Белоруски завоевали две медали на этапе КМ по художественной гимнастике в Италии
ФОТОФАКТ: Военно-исторический фестиваль в Брестской крепости
Волейболисты сборной Беларуси обыграли Чехию в стартовом матче золотой Евролиги
Школа дала не только знания, но и уроки жизни - выпускник
Борец Арыйан Тютрин выиграл золото на турнире Гран-при "Иван Ярыгин - 2021" в Красноярске
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.