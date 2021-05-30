Белоруски завоевали две медали на этапе КМ по художественной гимнастике в Италии

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две медали завоевали белорусские спортсменки в первый день этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Пезаро, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

В самом престижном виде программы - многоборье на третью ступень пьедестала поднялась Алина Горносько с итоговым результатом 105,150 балла. Еще одна представительница Беларуси Анастасия Салос - пятая с оценкой 100,125 балла.

Первое место у россиянки Дины Авериной - 108,800 балла. Ее сестра Арина Аверина заняла второе место - 106,475 балла.

Вторая награда, также бронзовая, пополнила копилку белорусской сборной благодаря усилиям команды, выступающей в групповых упражнениях. Место на пьедестале им принес результат 85,650 балла. Первое место заняли россиянки, выступавшие, по оценкам специалистов, олимпийским составом - 88,700. Вторая позиция в итоговом протоколе у спортсменок Болгарии - 88,650 балла.

Сегодня белоруски продолжат выступления в финалах отдельных видов.-0-