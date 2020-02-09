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09 февраля 2020, 09:23

Белорусская барьеристка Алина Талай победила на турнире в Польше

Фото БФЛА
Фото БФЛА

9 февраля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Алина Талай победила на дистанции 60 м с барьерами на четвертом этапе международного турнира World Athletics Indoor Tour, который прошел в Торуни (Польша), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

В решающем забеге Алина Талай показала результат 7,87 сек. На второй позиции разместилась представительница Нигерии Тоби Амусан (7,89 сек.). Третьей стала спортсменка из США Кристина Клемонс (7,89 сек.). Белоруска Эльвира Герман не смогла отобраться в финальную стадию в данной дисциплине.

Еще одна белоруска Дарья Борисевич, выступающая в беге на 1500 м, остановилась на пятой позиции итогового протокола - 4 мин. 6,77 сек.

Ее партнерша по команде, которая выступает в прыжках в длину, Анастасия Мирончик-Иванова также расположилась на пятом месте - 6,50 м.

На предыдущем этапе World Athletics Indoor Tour в Дюссельдорфе Алина Талай стала четвертой. Дарья Борисевич расположилась на пятой позиции итогового протокола. Анастасия Мирончик-Иванова выиграла международный турнир VIACTIV RaceArts в Бохуме, прыгнув 6,71 м.

World Athletics Indoor Tour, ранее называвшийся IAAF World Indoor Tour, представляет собой ежегодную серию соревнований по легкой атлетике в помещении, проводимых с 2016 года.-0-

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