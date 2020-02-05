Белорусская барьеристка Алина Талай заняла четвертое место на турнире в Германии

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Алина Талай заняла четвертое место на третьем этапе международного турнира World Athletics Indoor Tour, который прошел в немецком Дюссельдорфе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.
Белорусская легкоатлетка преодолела дистанцию в 60 м с барьерами за 8 сек. Лучший результат показала спортсменка из США Кристина Клемонс (7,91 сек.). Второй стала немка Синди Роледер (7,94 сек.). Третьей - нигерийка Тоби Амусан (7,96 сек.).
Еще одна белоруска Дарья Борисевич, выступающая в беге на 1500 м, остановилась на пятой позиции итогового протокола - 4 мин. 8,53 сек. Лучшее время на счету кенийки Беатрис Чепкоеч (4 мин. 2,09 сек.). На втором месте расположилась эфиопка Аксумавит Эмбай (4 мин. 2,96 сек.). Замкнула тройку лидеров Винни Наниондо из Уганды (4 мин. 6,13 сек.).
Как сообщалось, ранее Алина Талай на международном турнире по легкой атлетике Meeting de Paris стала второй, показав лучший результат среди европейских спортсменок в этом зимнем сезоне на дистанции 60 м с барьерами.
World Athletics Indoor Tour, ранее называвшийся IAAF World Indoor Tour, представляет собой ежегодную серию соревнований по легкой атлетике в помещении, проводимых с 2016 года.-0-