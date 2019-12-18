Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина стала 15-й в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина заняла 15-е место в укороченной индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU, который проходит в Обертиллиахе (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска уступила лидеру гонки 2 мин. 18,3 сек. Лучший результат на счету немки Стефани Шерер - 39 мин. 40,2 сек. Второе место досталось украинке Анастасии Меркушиной (отставание 56,8 сек.). На третьей позиции разместилась немка Анна Вайдель (отставание 1 мин. 4,2 сек.).

Лучший результат среди белорусских парней сегодня в укороченной индивидуальной гонке показал Антон Смольский -14-я позиция.

Белорус Антон Смольский стал 14-м в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе Первое время показал украинец Сергей Семенов - 40 мин. 36,9 сек. Вторая позиция досталась немцу Лукасу Фратцшеру (отставание 50,7 сек.). Замкнул тройку лидеров норвежец Ларс Хельге Биркеланд (отставание 1 мин. 0,8 сек.).

Продолжатся соревнования 20 декабря мужским и женским спринтами.

Завершится третий этап Кубка IBU в Обертиллиахе 21 декабря.-0-