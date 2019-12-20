Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе КМ в Анси, белоруска Ирина Кривко - 7-я

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Кривко показала седьмой результат в спринте на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во французском Анси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Она уступила лидеру гонки 44,9 сек. Первое время показала норвежка Тириль Экхофф. Ей удалось пробежать 7,5 км за 20 мин. 27 сек. Второй стала француженка Жюстин Бреза (отставание 6,2 сек.). На третьей позиции разместилась чешка Маркета Давидова (отставание 20,5 сек.).

Представительницы белорусской команды расположились в итоговом протоколе на следующих позициях: Ирина Кручинкина стала 46-й, Динара Алимбекова - 57-й, Анна Сола - 70-й.

Лучший результат среди белорусских парней в спринте 19 декабря показал Сергей Бочарников - 29-е место.

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл спринт на этапе КМ в Анси, лучший из белорусов Сергей Бочарников - 29-й Дистанцию в 10 км Бенедикт Долль преодолел за 23 мин. 22,1 сек. Вторым стал норвежский атлет Тарьей Бё (отставание 9,4 сек.). На третьей ступени пьедестала почета разместился француз Кентен Фийон-Майе (отставание 11,3 сек.).

Третий этап Кубка мира по биатлону в Анси продолжится 21 декабря гонками преследования у мужских команд на 12,5 км и у женских на 10 км. Закроет программу третьего этапа Кубка мира масс-старт 22 декабря. Мужчинам предстоит пробежать 15 км, женщинам - 12,5 км.-0-