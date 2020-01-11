Белорусская биатлонистка Юлия Ковалевская выиграла бронзу юношеских Олимпийских игр

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистка Юлия Ковалевская открыла счет наградам белорусской команды на III зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии. Спортсменка стала обладательницей бронзы в индивидуальной гонке на 10 км, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белоруска преодолела дистанцию за 33 мин. 39,5 сек., допустив на четырех огневых рубежах три промаха. Первое место заняла россиянка Алена Мохова, показавшая итоговый результат 32 мин. 26,7 сек., дважды не закрыв мишени. Серебро у француженки Женни Ришар - 33 мин. 30,5 сек. (2 промаха).
Остальные белоруски оказались на далеких подступах к пьедесталу. Дарья Кабишева завершила гонку на 45-й позиции итогового протокола (отставание от победительницы 6 мин. 26,6 сек. и 5 промахов). Виктория Шашкова заняла 84-е место (+12 мин. 45,9 сек. и 13 промахов). Всего финишировали 93 спортсменки.-0-
Фото НОК Беларуси