Белорусская дзюдоистка Алеся Млечко стала 5-й на международном турнире в Таллине

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Алеся Млечко (весовая категория 52 кг) стала сегодня пятой на международном турнире по дзюдо Tallinn European Open 2019, который проходит 12-13 октября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за бронзовую медаль белоруска уступила француженке Астриде Гнето и остановилась в шаге от пьедестала почета. Золотую награду соревнований завоевала словенская дзюдоистка Аня Стангар, которая в финальной схватке победила финскую спортсменку Пихлу Салонен. На третьей строке итогового протокола расположились француженка Астрида Гнето и немка Натали Рувье.

На турнире выступают 26 белорусских спортсменов. Всего участие в соревнованиях принимают участие 322 атлета из 38 стран.-0-