14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация баскетбола запускает экологическую акцию по уменьшению использования пластика, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе общественного объединения.

Первым шагом в осуществлении данного проекта стали специально изготовленные сумки из экоспанбонда и бутылки для воды, которые получат участники турнира памяти Семена Халипского, а также международного судейского семинара Her World, Her Rules для женщин-рефери.

Оба мероприятия пройдут с 15 по 17 ноября в Минске. В общей сложности около 100 участников соревнований и семинара в качестве памятных подарков от Белорусской федерации баскетбола получат яркие вместительные сумки из биоразлагаемого, пригодного к переработке материала, которые смогут использовать в повседневной жизни вместо полиэтиленовых пакетов. Также организаторы подготовили специальные брендированные бутылки для питья, в которые игроки, тренеры и судьи соревнований могут набирать воду из кулеров, что позволит значительно сократить использование одноразовых пластмассовых емкостей.-0-