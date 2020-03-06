Белорусская фигуристка Милана Ромашова успешно прошла квалификацию на ЧМ среди юниоров в Эстонии

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фигуристка Милана Ромашова, заняв 12-е место по итогам короткой программы в турнире одиночниц, квалифицировалась в произвольную программу на чемпионате мира среди юниоров в Эстонии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская спортсменка удостоилась от судей оценки 59,65 балла. Лидирует в короткой программе россиянка Камилла Валиева (74,92). На второй позиции еще одна россиянка Дарья Усачева (68,45). Замыкает тройку сильнейших после первого дня соревнований американка Алиса Лью (67,52).

Победитель в данном виде программы турнира станет известен 7 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров проходит в Таллине с 4 по 7 марта. В состязаниях принимают участие более 200 спортсменов из 45 стран.-0-