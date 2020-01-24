Белорусская фигуристка Виктория Сафонова прошла в произвольную программу ЧЕ

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фигуристка Виктория Сафонова, выступающая в женском одиночном катании, квалифицировалась в произвольную программу чемпионата Европы, который проходит в австрийском Граце, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусская спортсменка представила на суд зрителей программу, которую судьи оценили в 53,33 балла. Таким образом, она попала в число 24-х спортсменок, которые продолжат турнирную борьбу.
Обладатели наград континентального форума в стартах женщин станут известны 25 января по итогам произвольной программы.
Накануне белорусский спортсмен Александр Лебедев занял 22-е место в соревнованиях мужчин одиночников с оценкой 188,0 балла. Тройку призеров в данном виде программы составили россияне Дмитрий Алиев и Артур Даниэлян, а также грузинский фигурист Мориси Квителашвили. -0-