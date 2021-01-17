Белорусская фристайлистка Алла Цупер выиграла серебро этапа КМ в Ярославле

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Алла Цупер выиграла серебро этапа Кубка мира по лыжной акробатике в российском Ярославле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 набрала итоговые 89,82 балла. Опередить ее смогла лишь американка Меган Ник - 89,88 пункта. Бронзовая медаль досталась американке Кайле Кун - 87,25 балла.

Что касается остальных белорусок, то Анна Гуськова заняла четвертое место с оценкой 85,36 очка. Анастасия Андрианова (54,81 балла) завершила соревнования на 23-й позиции в итоговом протоколе.-0-