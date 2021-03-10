Белорусская фристайлистка Анна Гуськова заняла 5-е место на ЧМ в Казахстане

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Анна Гуськова заняла 5-е место на ЧМ по лыжной акробатике в Чимбулаке (Казахстан), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговая оценка белоруски на данном турнире - 79,69 баллов. Что касается призеров планетарного форума в лыжной акробатике среди женщин, тут не было равных австралийке Лоре Пил - 106,46 балла. Второе место оставила за собой россиянка Любовь Никитина - 94,47 балла. Замкнула тройку сильнейших еще одна австралийка Даниель Скотт - 82,68 балла.

Напомним, что Анна Гуськова преодолела квалификационный барьер на 12-й позиции промежуточного протокола с оценкой 80,04 балла. В финале она показала третий результат, пропустив вперед себя лишь австралийку Даниель Скотт с оценкой 92,61 балла и канадку Марион Тену, прыжок которой судьи оценили в 86,01 балла.-0-