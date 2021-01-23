Белорусская фристайлистка Анна Гуськова заняла 6-е место на этапе КМ в Москве

Анна Гуськова. Фото из архива
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Анна Гуськова заняла 6-е место на этапе Кубка мира по спортивной акробатике в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговая оценка, которую заработала олимпийская чемпионка за свои прыжки - 54,52 балла.
Победу праздновала американка Винтер Винецки, итоговая оценка которой - 94,11 балла. Вторая позиция в итоговом протоколе осталась за лидером общего зачета Кубка мира, австралийкой Лорой Пил. Она получила от судей 92,72 балла. Бронзовую медаль выиграла Марион Тэну из Канады - 90,59 балла.
Что касается остальных белорусок, то Алла Цупер завершила состязания в столице России на девятом месте, Анастасия Андрианова заняла 18-ю позицию в итоговом протоколе турнира.-0-