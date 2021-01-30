Белорусская фристайлистка Анна Гуськова заняла четвертое место на этапе КМ в "Раубичах"

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Анна Гуськова заняла четвертое место на этапе Кубка мира по спортивной акробатике в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговая оценка, которую заработала олимпийская чемпионка за свои прыжки в суперфинале, - 79,17 балла. Еще одна белорусская спортсменка Алла Цупер, получив от судей 76,32 балла, заняла пятое место.
Победу праздновала американка Мэган Ник, итоговая оценка которой - 89,88 балла. Вторая позиция в итоговом протоколе осталась за австралийкой Лорой Пил. Она получила от судей 89,04 балла. Бронзовую медаль выиграла еще одна американка - Винтер Винецки - 88,12 балла.
Увы, остальные белоруски закончили свое выступление после квалификации: Анастасия Андрианова – 14-е место (74,24 балла), Валерия Болматова – 20-е место (61,36 балла) и Анна Деруго – 22-е место (57,01 балла).
На этапе Кубка мира по лыжной акробатике в РЦОП "Раубичи" выступали представители 11-ти стран. Наряду с белорусскими спортсменами на медали состязаний претендовали лыжные акробаты из России, Украины, Казахстана, США, Канады, Японии, Великобритании, Австралии, Германии, Швейцарии.
Этап Кубка мира по лыжной акробатике проходил с соблюдением всех противоэпидемических норм.-0-
Белорус Макар Митрофанов занял четвертое место на этапе КМ по лыжной акробатике в "Раубичах"