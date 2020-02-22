Белорусская фристайлистка Валерия Болматова заняла 11-е место на этапе КМ в "Раубичах"

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Валерия Болматова заняла 11-е место на домашнем этапе Кубка мира по лыжной акробатике в "Раубичах", передает корреспондент БЕЛТА.
Таким образом, белорусская спортсменка осталась за бортом второй финальной попытки. Ее итоговая оценка 72,02 балла.
Борьбу за медали состязаний продолжат шесть спортсменок: американки Винеки Винтер (80,95) и Эшли Колдуэлл (85,05), китаянки Фаню Конг (85,99), Ксю Сикун (86,15), Сю Ментао (90,52) и австралийка Лора Пилл (98,68).
Напомним, что остальные белоруски в финальную часть состязаний не попали. Снежанна Дробенкова и Анна Деруго завершили выступление на 18-й и 19-й строчках итогового протокола соответственно.
Этап Кубка мира по фристайлу в "Раубичах" собрал в Республиканском центре олимпийской подготовки, помимо хозяев состязаний, атлетов из Австралии, Казахстана, Канады, Китая, России, США, Украины, Швейцарии. Завтра, 23 февраля, пройдут соревнования по синхронным прыжкам.-0-