Белорусская горнолыжница Мария Шканова заняла 23-е место на этапе Кубка Европы в Австрии

Фото из архива ТАСС
18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская горнолыжница Мария Шканова, выступавшая в слаломе заняла 23-е место на этапе Кубка Европы в Австрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По сумме двух попыток белорусская спортсменка показала время 1 мин. 26,49 сек. Это на 2,51 секунды медленнее чем у победительницы из Германии Джессики Хильзингер. Серебро выиграла швейцарка Елена Стоффель (1 мин. 24,26 сек). Бронза у Лары Делла Меа из Италии (1 мин. 24, 51 сек).
Днем ранее на стартах аналогичного статуса белорусская спортсменка также завершила состязания на 23-м месте в итоговом протоколе.-0-